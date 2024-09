La ‘doppia vita’ di Frattesi: alternativa di lusso all’Inter, titolare prolifico in Nazionale

Da quando è all’Inter, Frattesi non è riuscito a guadagnarsi i gradi di titolare inamovibile: le cose cambiano in Nazionale con Spalletti.

Scalare le gerarchie nella propria squadra di club e far bene al punto da diventare un titolare inamovibile e cercare di guadagnarsi in posto in Nazionale.

E’ questa una regola universale del mondo del calcio (e degli sport di squadra in generale), che però evidentemente non vale per tutti.

Chiedere per conferma a Davide Frattesi, un giocatore che da ormai da un anno vive una ‘doppia vita calcistica’: alternativa di lusso all’Inter ed elemento imprescindibile per la Nazionale.

Se nel suo club si è visto spesso chiuso da compagni di reparto ai quali Simone Inzaghi con molta difficoltà rinuncia, in Azzurro ha trovato in Spalletti un commissario tecnico sempre disposto a concedergli minuti e spazio.

Una fiducia che Frattesi ha quasi sempre ricambiato con prestazioni di valore assoluto, proprio come l’ultima proposta al Parco dei Principi contro la Francia, dove ha siglato anche una delle reti che sono valse il 3-1 per l’Italia.