La domenica da sogno di Bartesaghi: in Milan-Sassuolo primo goal e prima doppietta in Serie A

Subito dopo il goal, Bartesaghi si è rivolto verso la panchina e con il dito ha indicato ha indicato Bernardo Corradi, uno dei membri dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

L’ex attaccante ha atteso il giovane esterno sulla linea laterale e i due poi si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio.

Quello tra Bartesaghi e Corradi è un rapporto radicato nel tempo e che non è nato al Milan, bensì in Nazionale.