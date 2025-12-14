La domenica da sogno di Bartesaghi: in Milan-Sassuolo primo goal e prima doppietta in Serie A

Quella del 14 dicembre 2025 è una data che Davide Bartesaghi non dimenticherà probabilmente mai.
Il giovane terzino del Milan infatti, in occasione della sfida valida per il quindicesimo turno di campionato contro il Sassuolo ha siglato, tra l’altro nel ‘suo’ San Siro, non solo il suo primo goal in Serie A, ma anche la sua prima doppietta.
Una doppia marcatura, quella che è valsa il momentaneo 2-1, arrivata alla sua ventunesima presenza in massima serie e dopo essersi ritagliato un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.