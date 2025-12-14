Pubblicità
Leonardo Gualano

La domenica da sogno di Bartesaghi: in Milan-Sassuolo primo goal e prima doppietta in Serie A

Davide Bartesaghi si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto in Milan-Sassuolo: l’esterno rossonero ha trovato i suoi primi goal in Serie A.

Quella del 14 dicembre 2025 è una data che Davide Bartesaghi non dimenticherà probabilmente mai.

Il giovane terzino del Milan infatti, in occasione della sfida valida per il quindicesimo turno di campionato contro il Sassuolo ha siglato, tra l’altro nel ‘suo’ San Siro, non solo il suo primo goal in Serie A, ma anche la sua prima doppietta.

Una doppia marcatura, quella che è valsa il momentaneo 2-1, arrivata alla sua ventunesima presenza in massima serie e dopo essersi ritagliato un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

  • IL PRIMO GOAL DI BARTESAGHI

    Bartesaghi ha trovato la via della rete al minuto 34, quando il Sassuolo era avanti per 1-0.

    L’esterno del Milan classe 2005, si è avventato su un tiro-cross di Loftus-Cheek e, dopo essere spuntato alle spalle di Candé, ha trafitto Muric con un piatto di sinistro dalla corta distanza.

    Un goal celebrato con i suoi tifosi sotto la curva, ma anche e soprattutto con Bernardo Corradi.

  • L’ABBRACCIO A CORRADI

    Subito dopo il goal, Bartesaghi si è rivolto verso la panchina e con il dito ha indicato ha indicato Bernardo Corradi, uno dei membri dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

    L’ex attaccante ha atteso il giovane esterno sulla linea laterale e i due poi si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio.

    Quello tra Bartesaghi e Corradi è un rapporto radicato nel tempo e che non è nato al Milan, bensì in Nazionale.

  • INSIEME NELL’ITALIA U19 E NELL’U20

    Bernardo Corradi, nel corso della sua esperienza da allenatore, ha lavorato a lungo per la Federazione, ricoprendo il ruolo prima di vice delle rappresentative U17 e U19, poi commissario di commissario tecnico dell’U16, dell’U18 18, dell’U17, dell’U19 e dell’U20 Azzurre.

    E’ stato proprio lui a far esordire Bartesaghi con la Nazionale Under 19 nel settembre del 2023 ed è stato ancora lui a farlo debuttare un anno dopo con l’Under 20.

    Una fiducia che l’esterno del Milan ha ripagato ampiamente, ma che ha anche dato vita ad un rapporto evidentemente speciale.

    Non è dunque un caso che Bartesaghi abbia deciso di festeggiare il suo primo goal in Serie A abbracciando un allenatore che tanto importante è stato per la sua carriera.

  • IL SECONDO GOAL DI BARTESAGHI

    La domenica da sogno di Bartesaghi non si è chiusa con l’abbraccio a Bernardo Corradi.

    Ad inizio ripresa infatti, al 47’, ha anche siglato la rete che ha consentito al Milan di completare la rimonta e portarsi in vantaggio. 

    Penetrato per vie centrali, ha approfittato di uno splendido assist di Nkunku e, dall’interno dell’area di rigore, ha battuto Muric con un sinistro indirizzato verso il palo più vicino. 

    Un goal che ha fatto esplodere San Siro e che ha fatto partire dagli spalti un coro a lui dedicato. 

  • SULLA SCIA DI PAOLO MALDINI

    Davide Bartesaghi ha trovato il suo primo goal in Serie A all’età di 19 anni e 350 giorni.

    Come riportato da Opta, è il difensore rossonero più giovane a trovare la rete in campionato dai tempi di Paolo Maldini: la leggenda del Milan marcò il suo primo goal nel febbraio 1988 a 19 anni e 247 giorni.

0