La diffida di Tonali lancia Ricci: contro la Norvegia la grande chance, non gioca in Azzurro da giugno

Quello di Ricci con la Nazionale maggiore è un rapporto di lunga data, anche se non sempre basato sulla solidità.

Ha esordito in Azzurro a 20 anni, nel giugno del 2022, quando in panchina sedeva Roberto Mancini, ma dopo aver nell’ottobre dello stesso anno collezionato anche una seconda presenza, è stato solo nel 2024, con Luciano Spalletti, che è entrato a far parte in pianta stabile del gruppo.

Dopo la deludente spedizione a Euro 2024, l’allora commissario tecnico individuò proprio nell’allora leader del centrocampo del Torino uno degli uomini dai quali ripartire, e la fiducia in lui riposta venne ricambiata da buonissime prestazioni, una in particolare: quella nella vittoria per 3-1 sul campo della Francia in Nations League.

Una prova perfetta, tra l’altro al fianco di quel Tonali che sostituirà contro la Norvegia, nella quale ha messo in mostra un’esperienza da veterano ed ha dato il via all’azione che poi ha portato al tris di Raspadori.

In quel momento si iniziò a parlare di lui come uno dei nuovi leader della mediana Azzurra, ma di fatto non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile.

La sua crescita al Milan e il sempre maggior spazio garantitogli nell’ultimo mese e mezzo da Allegri l’hanno riportato al centro del villaggio e, per lui, quella contro Haaland e compagni sarà una gara molto importante.