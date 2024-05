La decisione del TAR: resta il vincolo della Soprintendenza, il Meazza non si può abbattere

E’ arrivata l’attesa decisione del TAR della Lombardia sulle sorti del Giuseppe Meazza: il sindaco Sala spinge per il restyling.

C’è un vincolo culturale sullo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Ad affermarlo è stato il TAR della Lombardia che dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l’annullamento dei pareri positivi sull’esistenza di un interesse culturale espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Città Metropolitana di Milano e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.

Si tratta di una notizia ovviamente molto importante per le sorti del mitico impianto meneghino.