AC Milan vs Bologna

La Coppa Italia mette in palio anche una qualificazione alla prossima Europa League: una scorciatoia per Milan e Bologna.

Quando Milan e Bologna questa sera scenderanno in campo all’Olimpico, lo faranno con un unico obiettivo: quello di sollevare al cielo la Coppa Italia.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che mettere in bacheca un trofeo così importante potrebbe dare un senso tutto diverso alle stagioni di due squadre comunque hanno vissuto annate differenti, ma comunque in palio c’è anche una fetta di futuro.

Sì perché la Coppa Italia mette in palio anche un pass per l’Europa.