L’ex fuoriclasse argentino sogna il ritorno in campo ad ha condiviso in streaming un messaggio del suo cardiologo: “E’ possibile”.

Sergio Aguero di nuovo in campo a poco più di due anni dal suo ritiro dal calcio giocato.

Non per una partita di esibizione o per una gara di addio, ma per regalarsi, a quasi 36 anni, un ultimo scampolo di carriera.

E’ questa la clamorosa suggestione rimbalzata nelle ultime ore dall’Argentina. A lanciare quella che sembra essere più di una semplice idea è stato lo stesso ‘Kun’ nel corso di una trasmissione sul suo canale Twitch.