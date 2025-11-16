L’Ungheria non ci sarà ai Mondiali del 2026, Marco Rossi: “Dura pensare al futuro, io il primo responsabile”

L’Ungheria non sarà tra le squadre che prenderanno parte ai prossimi Mondiali del 2026.
La Nazionale magiara ha visto svanire la possibilità di giocare, dopo quarant’anni di attesa, un Campionato del Mondo, nel modo più crudele possibile.
Dopo aver sognato anche la qualificazione diretta, ha infatti incredibilmente perso la possibilità di partecipare ai playoff perdendo in casa al 96’ contro l’Irlanda, dopo essere stata anche per due volte in vantaggio.
Una grande delusione ovviamente anche per il commissario tecnico Marco Rossi che, dopo la partita, non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro.