L’ultima di Giroud con la maglia del Milan: "Grazie a tutti, non dimenticherò mai"

Olivier Giroud si congeda dal Milan: l’omaggio di San Siro, l’ultimo goal e la grande emozione.

Una giornata speciale per un giocatore speciale che si è guadagnato un posto nel cuore di tutti i tifosi del Milan, nonché un posto nella storia del club rossonero.

Olivier Giroud si è congedato da San Siro dopo 132 partite giocate con la maglia del club meneghino.

L’attaccante francese, che in rossonero ha vinto uno Scudetto nella stagione 2021-2022, è stato schierato regolarmente da Stefano Pioli (anche lui alla gara di addio) al centro dell’attacco in occasione di Milan-Salernitana, gara valida per l’ultima giornata di campionato.

Per Giroud, che dal prossimo 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Los Angeles FC, si è trattato dell’occasione per salutare quello che per tre stagioni è stato il suo stadio e quelli che sono stati i suoi tifosi.