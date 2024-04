L'Italia si ferma per il Derby: il Milan per l'onore, l'Inter per la gloria

Milan-Inter potrebbe assegnare lo Scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria: sarebbe un trionfo storico, in casa dei rivali per la seconda stella.

Lo Scudetto passa da Milano e, alla luce dall'attuale classifica, non potrebbe essere altrimenti: in questo caso, però, ogni senso è quello giusto, col Derby della Madonnina a fare da vero e proprio crocevia per il titolo, ormai a un passo, dell'Inter.

Con i tre punti in tasca, infatti, Lautaro e compagni si laurerebbero campioni d'Italia con cinque giornate d'anticipo: uno smacco bello e buono al Milan, rivale diretto non solo per questo Scudetto ma anche per la tanto agognata seconda stella, l'obiettivo primario della dirigenza nerazzurra che si è sempre esposta a tal proposito.

Un'occasione più unica che rara insomma, e a dirlo è la storia stessa: mai prima d'ora in Italia è accaduto che un Derby assegnasse lo Scudetto. I nerazzurri lo sanno bene e dovranno scontrarsi con l'onore del Milan, deciso quantomeno a rinviare ciò che appare inevitabile.