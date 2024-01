L’Inter senza Calhanoglu a Firenze: i numeri dei nerazzurri cambiano quando non c’è lui

L’Inter sfiderà la Fiorentina in un’importantissima sfida di campionato: al Franchi dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini indispensabili.

Reduce dalla fortunata spedizione in Arabia Saudita che si è chiusa con il trionfo (il terzo consecutivo) in Supercoppa Italiana, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita importantissima: quella valida per il 22° turno contro la Fiorentina.

La compagine nerazzurra sarà impegnata su un campo difficile (i viola si presentano ai blocchi di partenza della giornata da quarta forza del torneo) e non potrà concedersi errori.

La Juventus infatti si è, almeno momentaneamente, presa la vetta della classifica e l’obiettivo sarà quello di impedirle di ’scappare via’.

All’Inter vista nelle ultime settimane nulla è precluso, ma a Firenze Inzaghi dovrà fare a meno di un giocatore al quale non rinuncia praticamente mai: Hakan Calhanoglu.