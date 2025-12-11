L'Inter senza Acerbi per un mese, Bisseck più di De Vrij: chi giocherà al centro della difesa, le gerarchie

Contro il Liverpool al posto di Acerbi è entrato Bisseck e non De Vrij; una scelta che però non ha sorpreso, anzi. Semmai è stata la conferma di quello che è il pensiero in questo momento di Chivu.

Il tecnico rumeno infatti sembra preferire Bisseck rispetto all'olandese, soprattutto per una questione di caratteristiche. Chivu vuole che la sua squadra stia più alta rispetto a quanto accadeva con Inzaghi e il tedesco è più adatto a questo tipo di atteggiamento.

Considerando comunque i tanti impegni dei nerazzurri, con anche la Supercoppa, è probabile che Chivu alterni i due giocatori; nelle gerarchie però, è avanti Bisseck.