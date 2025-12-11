L'Inter senza Acerbi per un mese, Bisseck più di De Vrij: chi giocherà al centro della difesa, le gerarchie

Come già filtrava subito dopo l'infortunio, lo stop di Francesco Acerbi non sarà così breve: il difensore dell'Inter, uscito dopo mezz'ora nel match contro il Liverpool, ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato le prime sensazioni.
Per Acerbi si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra; problema che quindi lo costringe a saltare i prossimi impegni dei nerazzurri, tra cui ovviamente anche la Supercoppa.
L'Inter perde il titolare al centro della difesa, ma come lo sostituirà Chivu? Stefan De Vrij e Yann Bisseck sono le opzioni a disposizione.