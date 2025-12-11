Pubblicità
Andrea Ajello

L'Inter senza Acerbi per un mese, Bisseck più di De Vrij: chi giocherà al centro della difesa, le gerarchie

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Acerbi nelle prossime settimane: un'assenza pesante che il tecnico dovrà sostituire, due le soluzioni.

Come già filtrava subito dopo l'infortunio, lo stop di Francesco Acerbi non sarà così breve: il difensore dell'Inter, uscito dopo mezz'ora nel match contro il Liverpool, ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato le prime sensazioni.

Per Acerbi si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra; problema che quindi lo costringe a saltare i prossimi impegni dei nerazzurri, tra cui ovviamente anche la Supercoppa.

L'Inter perde il titolare al centro della difesa, ma come lo sostituirà Chivu? Stefan De Vrij e Yann Bisseck sono le opzioni a disposizione. 

  • UN MESE SENZA ACERBI

    Il 2025 di Acerbi si è concluso quindi con la gara di Champions League contro il Liverpool ma non sarà subito pronto ad anno nuovo. Come riportato da Sky Sport infatti, l'infortunio dovrebbe tenerlo fuori almeno un mese.

    Se i tempi fossero confermati, il difensore salterebbe oltre a Genoa, Supercoppa, Atalanta, anche le prime partite del 2026 con Bologna, Parma e probabilmente anche il big match con il Napoli (11 gennaio). 

  • L'ESPERIENZA DI DE VRIJ

    Fino a poco tempo fa, in assenza di Acerbi, c'era di fatto una sola opzione in casa Inter, ovvero De Vrij. L'olandese in questi anni si è alternato con Acerbi da difensore centrale della difesa a tre.

    Sicuramente De Vrij garantisce esperienza e affidabilità e adesso può tornare ad essere preso in considerazione da Chivu dopo che nell'ultimo periodo ha giocato pochissimo. 

    L'ultima presenza di De Vrij è stata in Coppa Italia a inizio dicembre ma tra campionato e Champions invece non gioca da oltre un mese. 

  • LA SOLUZIONE BISSECK

    Chivu ha allargato il numero di alternative in mezzo alla difesa provando più volte Bisseck in quel ruolo. Il tedesco ha ricoperto quella posizione in diverse gare, anche importanti, come ad esempio nella trasferta europea contro l'Atletico Madrid.

    In campionato poi con Verona e Fiorentina, partite che i nerazzurri hanno vinto. 

  • BISSECK AVANTI SU DE VRIJ

    Contro il Liverpool al posto di Acerbi è entrato Bisseck e non De Vrij; una scelta che però non ha sorpreso, anzi. Semmai è stata la conferma di quello che è il pensiero in questo momento di Chivu.

    Il tecnico rumeno infatti sembra preferire Bisseck rispetto all'olandese, soprattutto per una questione di caratteristiche. Chivu vuole che la sua squadra stia più alta rispetto a quanto accadeva con Inzaghi e il tedesco è più adatto a questo tipo di atteggiamento.

    Considerando comunque i tanti impegni dei nerazzurri, con anche la Supercoppa, è probabile che Chivu alterni i due giocatori; nelle gerarchie però, è avanti Bisseck. 

