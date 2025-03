L’Inter ripresa dal Napoli, Inzaghi: “Loro più freschi, noi non perfetti negli scontri diretti”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta il pareggio ottenuto contro il Napoli.

L’Inter esce indenne dal Maradona e, pareggiando contro il Napoli, ottiene un risultato che le consente di conservare il primato in solitaria in classifica.

Un 1-1, quello maturato in quello che era un vero e proprio bivio nella corsa che conduce allo Scudetto, che lascia anche dell’amaro in bocca ai nerazzurri che, dopo essersi portati in vantaggio nel primo tempo con una magia di Dimarco direttamente da calcio di punizione, si sono visti raggiungere all’87’ da Billing al suo primo goal in Serie A.

Simone Inzaghi, parlando ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.