L’Inter non perdeva con tre goal di scarto in Serie A dal 2019: chi c’era in quella partita col Napoli

Era la partita che metteva in palio i punti necessari per l’aggancio al Napoli in vetta alla classifica di Serie A, per l’Inter invece il recupero del 14° turno contro la Fiorentina si è trasformato in una sorta di incubo.

I campioni d’Italia infatti, non solo solo incappati nella loro seconda sconfitta del torneo, ma anche in una battuta d’arresto che in un certo senso assume contorni storici.

Sì perché all’Artemio Franchi, i viola si sono imposti per 3-0 e i nerazzurri non perdevano con tre goal di scarto in campionato da quasi sei anni.

Un dato che amplifica l’impresa fatta dalla Fiorentina, ma che certifica evidentemente anche la forza di una squadra come l’Inter che dunque, durante il ciclo Inzaghi, non aveva mai perso con uno scarto così ampio.