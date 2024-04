L’Inter Miami continua ad inanellare risultati eludenti, nonostante una squadra di prim’ordine: arriva l’eliminazione dalla Champions Cup.

Tutto si può dire, tranne che quello che sta vivendo l’Inter Miami sia un periodo da incorniciare.

La formazione statunitense, che può contare tra gli altri su Leo Messi, è di fatto stata costruita per vincere, ma nelle ultime uscite non solo ha ottenuto risultati deludenti, ma è incappata in una serie di prestazioni da dimenticare.

L’ultima in ordine di tempo quella che ha causato la sconfitta sul campo del Monterrey e l’eliminazione dalla CONCACAF Champions Cup.