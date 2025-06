L’Inter deve rinforzare il suo attacco: scatto per Hojlund, è lui la priorità per i nerazzurri

Rasmus Hojlund è l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il suo attacco: va trovata la formula giusta con il Manchester United.

Il Mondiale per Club, ma anche un occhio sul futuro. L’Inter è al lavoro negli Stati Uniti per vivere un torneo da protagonista e per mettersi definitivamente alle spalle la disfatta della finale di Champions League, ma intanto dietro alle quinte si ragiona su quelli che saranno i rinforzi da mettere a disposizione di Cristian Chivu, al quale è stato affidato il compito non solo di plasmare un nuovo ciclo, ma anche di tenere la squadra lassù tanto in campionato quanto in Europa.

Il tecnico romeno potrà contare su una base solida e composta da molti uomini esperti e già abituati a lottare per il vertice ma, per poter competere per i massimi livelli qualcosa andrà fatto soprattutto in attacco.

Con Correa che ha già salutato e Taremi (che non prenderà parte al Mondiale per Club poiché bloccato nel suo Iran in guerra) che sembra in procinto di farlo, vanno trovati almeno un paio di elementi capaci di garantire goal e continuità di rendimento.

La ricerca è già iniziata da tempo e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è un elemento che tra tutti è al centro dei pensieri dei dirigenti meneghini: Rasmus Hojlund.