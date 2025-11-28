L’Inter aspetta il vero Lautaro Martinez: meno goal, più sostituzioni e polveri bagnate contro le big

Lautaro Martinez ha sin qui totalizzato dodici presenze in campionato, scandite da quattro goal.

Un numero che, in una stagione nella quale i bomber più attesi stanno facendo fatica a trovare la via della rete con continuità, lo pone a un soffio dalla vetta della classifica dei marcatori del torneo.

Sono dieci i giocatori che fin qui hanno segnato il suo stesso numero di goal (compreso il compagno di squadra Bonny che però ha giocato circa la metà dei suoi minuti), mentre meglio, a quota cinque, hanno fatto Nico Paz, Pulisic, Orsolini e Calhanoglu, che è dunque al momento il capocannoniere dell’Inter.

Le reti di Lautaro sono mancate soprattutto negli scontri diretti e comunque non sta viaggiando alle medie del recente passato.