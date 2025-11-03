L'infortunio di Dybala aggrava l'emergenza attacco della Roma: a gennaio serve una prima punta per puntare alla Champions

La sconfitta di Milano ha fotografato un problema non più ignorabile per la Roma di Gian Piero Gasperini, ovvero un attacco decisamente troppo leggero che sta condizionando il rendimento dei giallorossi.

Perchè è si vero che Cristante e compagni sono a -1 dal primo posto, ma lo è altrettanto che, specie nei big match e in Europa League, è stata palpabile l’assenza in rosa di un finalizzatore efficace.

Alla Roma manca un numero 9 di qualità superiore, qualcuno che possa buttarla dentro co costanza e cattiveria e l’infortunio di Dybala, certamente non il primo, fotografa alla grande un momento di evidente difficoltà.