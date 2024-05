L’indiscrezione clamorosa: Lewandowski potrebbe ricevere il Pallone d’Oro con quattro anni di ritardo

Con quattro anni di ritardo, il campione polacco potrebbe vedersi assegnato un premio che avrebbe largamente meritato.

Robert Lewandowski rientra certamente nella categoria dei campioni che avrebbero meritato di vincere almeno un Pallone d’Oro in carriera, ma ai quali non è stato mai assegnato uno.

Attaccante tra i più forti e prolifici della sua generazione, a livello di club ha vinto tutto ciò che un giocatore può desiderare e sempre da straordinario protagonista ma, proprio quando per lui sembrava arrivato il momento di far suo il più ambito riconoscimento individuale assegnato in ambito calcistico, è stato costretto a fare i conti con un evento impronosticabile.

Nel 2020 era infatti lanciatissimo verso la conquista del Pallone d’Oro, ma proprio quell’anno, per la prima volta nella storia del premio, si decise di non assegnarlo.