L’incubo di Endrick: “Per me è dura al Real Madrid, ho paura di saltare i Mondiali”

Il talento brasiliano ha il timore di non prendere parte ai Mondiali del 2026: “Voglio esserci, ma ho paura perché non gioco”.

E’ considerato uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale, eppure nella sua squadra di club fa molta fatica a ritagliarsi il suo spazio.

Endrick è uno di quei giocatosi che farebbe la fortuna in molte delle migliori compagini del pianeta, ma riuscire a trovare spazio in un Real Madrid zeppo di fenomeni è un’impresa ardua anche per uno con le sue qualità.

Il club blanco, tra parte fissa e bonus ha versato nelle casse del Palmeiras circa 70 milioni di euro pur di assicurarsi il suo cartellino, a dimostrazione che crede tanto nelle sue qualità, ma la cosa non può bastare.

Il gioiello brasiliano, in un’intervista a ‘Romario TV’, ha parlato del suo presente e svelato come convive con un timore in particolare.