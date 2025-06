L’impatto super di Huijsen al Real Madrid: è già un elemento fondamentale per Xabi Alonso

Mondiale per Club

Dean Huijsen sta vivendo un Mondiale per Club da protagonista: sempre titolare, sta risultando fondamentale anche in fase di costruzione.

Due sole partite: tanto è bastato a Dean Huijsen per ‘prendersi’ il Real Madrid.

Diventato lo scorso 17 maggio, quando i Blancos lo hanno prelevato dal Bournemouth, il difensore più costoso della storia del club, l’ex centrale della Juventus non solo si è ritagliato subito un posto da titolare inamovibile, ma ha colpito tutti per la facilità con la quale si è adattato ad una realtà per lui totalmente nuova.

Xabi Alonso gli ha affidato un ruolo di primaria importanza nella sua squadra nelle prime due uscite del Mondiale per Club e la fiducia è stata ampiamente ripagata con prestazioni all’altezza delle aspettative.