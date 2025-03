L’Everton bandisce il rosso del Liverpool dal suo nuovo stadio: anche il ketchup è blu

Scelta particolare dell’Everton legata al ketchup: alla base di tutto la forte rivalità con il Liverpool.

Quella che si appresta a vivere l’Everton è una svolta epocale.

La compagine inglese infatti, molto presto saluterà il Goodison Park, ovvero lo stadio che ospita ininterrottamente le sue partite dal 1892, e lo farà per traslocare all’Everton Stadium.

Un impianto certamente più moderno e al passo con i tempi che, con i suoi 52.588 posti, sarà tra i più capienti dell’intera Premier League (l’ottavo in assoluto in Inghilterra).

In questi mesi si sta lavorando affinché tutto possa essere pronto per la stagione 2025/2026 e si sta tenendo in considerazione ogni minimo aspetto, compreso il colore del ketchup.

Può sembrare una questione di poco conto, ma evidentemente così non è.