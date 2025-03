L’esplosione, i goal e la clausola che spaventa Firenze: le ambizioni della Fiorentina passano anche dal futuro di Kean

Moise Kean sta vivendo alla Fiorentina la stagione della consacrazione: nel suo contratto c’è una clausola che lo rende appetibile per tanti.

Quello di Moise Kean è un mondo che si è letteralmente ribaltato nel giro di pochissimo tempo.

Solo fino a pochi mesi fa, si parlava di lui come di un talento sostanzialmente inespresso, di un calciatore dalle potenzialità enormi che però, nell’arco della sua carriera, solo in rarissimi casi era riuscito a far vedere realmente con continuità di cosa era capace.

Un attaccante con le carte in regola per diventare un potenziale bomber, ma che era reduce da una stagione condita da qualche problema fisico di troppo e da nessun goal segnato con la maglia della Juventus.

Per Kean le cose sono cambiate con l’approdo alla Fiorentina e a dimostrarlo ci sono non solo i numeri, ma anche quelle prestazioni che lo hanno riportato anche ad essere protagonista in Azzurro.

Un giocatore completo, con caratteristiche quasi uniche, che il club gigliato è ora chiamato a blindare.