L’effetto domino sta per partire: cosa manca per l’approdo di Morata al Como

Il Como ha individuato da tempo in Morata uno dei suoi grandi obiettivi: la fumata bianca potrebbe ora essere più vicina.

Quella che fino a poche settimane fa sembrava la strada più difficile da percorrere, sembra oggi diventata quella più in discesa.

Victor Osimhen potrebbe continuare a vestire la maglia del Galatasaray e questa volta non in prestito, ma a titolo definitivo. Il club turco si è spinto fino a alla quota dei 75 milioni di euro pretesi dal Napoli per cedere il cartellino del bomber nigeriano pagabili in cinque rate.

Una soluzione che renderebbe felici tutti, compreso lo stesso centravanti che non ha ricevuto dalla Premier League le proposte che si aspettava, ma ovviamente per la fumata bianca bisognerà aspettare le risposte definitive di tutti i protagonisti di una trattativa comunque clamorosa ed evidentemente anche le giuste garanzie.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello che è certo è che il ritorno di Osimhen ad Istanbul potrebbe dare il via ad un vero e proprio effetto domino che, tra gli altri, riguarderebbe anche Alvaro Morata e il Como.

Il club lariano ha individuato da tempo nell’attaccante spagnolo uno dei suoi grandi obiettivi ed ora la chiusura potrebbe essere realmente più vicina che mai.

Ma cosa manca per l’approdo di Morata alla corte di Cesc Fabregas?