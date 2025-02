L’Athletic Bilbao lancia un messaggio alla Roma: 7-1 in campionato al Valladolid

L’Athletic Bilbao si conferma una delle squadre più in forma della Liga: a marzo affronterà la Roma negli ottavi di Europa League.

Per il primo dei due confronti bisognerà attendere il prossimo 6 marzo quando si scenderà in campo all’Olimpico per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, intanto però l’Athletic Bilbao manda un piccolo messaggio alla Roma.

La compagine guidata da Ernesto Valverde si conferma tra le migliori in assoluto della Liga e nel 25° turno di campionato ha sfornato una delle migliori prestazioni della sua intera stagione.

L’Athletic infatti ha letteralmente travolto il Valladolid, garantendosi tre punti che gli hanno consentito di difendere il suo quarto posto in classifica.