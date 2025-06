L'Atalanta saluta Gasperini, è ufficiale: "Capitolo indelebile nella nostra storia, affetto e stima"

Il club bergamasco conferma con una nota la separazione da Gasperini dopo nove stagioni, sarà il nuovo allenatore della Roma.

Non mancava che l'ufficialità dell'Atalanta, dopo la lettera che nelle scorse ore Gian Piero Gasperini aveva già affidato all'Eco di Bergamo. E l'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica.

Gasperini non è più l'allenatore dell'Atalanta. Dopo quasi un decennio si interrompe un rapporto di lavoro che ha portato il club nerazzurro a crescere a dismisura, fino a toccare vette mai esplorate come la qualificazione alla Champions League e il trionfo in Europa League.

La Dea ha salutato il suo ormai ex allenatore con una nota toccante, sincera, profondamente emozionante pubblicata sul proprio sito ufficiale. Le strade, stavolta sì, si sono separate per davvero.