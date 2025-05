Gasperini alla Roma, l'Atalanta cerca il nuovo allenatore: non solo Pioli, gli allievi Thiago Motta e Palladino tra i nomi più caldi

L'Atalanta cambia guida tecnica dopo nove anni e pensa agli allievi di Gasperini, ma in lista resta anche Stefano Pioli.

Nove anni sono un'eternità nel mondo del calcio, specie in Italia dove spesso si brucia tutto alla velocità della luce.

Ora però anche il ciclo di Gasperini all'Atalanta è giunto al termine. Il tecnico ha deciso di provare una nuova esperienza e nessuno sembra in grado di fargli cambiare idea.

L'Atalanta, nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2026, non alzerà le barricate ma sta già lavorando per trovare il migliore erede possibile.

L'articolo prosegue qui sotto

In tal senso secondo 'La Gazzetta dello Sport' tra i profili sotto osservazioni ci sarebbero proprio due allievi di Gasperini.