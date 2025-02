L’Atalanta piazza il colpo in attacco: è ufficiale l’arrivo di Daniel Maldini dal Monza

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell’Atalanta: arriva dal Monza a titolo definitivo.

L’Atalanta mette a segno uno dei colpi più importanti della finestra invernale di calciomercato.

E’ infatti ufficiale l’arrivo in nerazzurro di Daniel Maldini a titolo definitivo dal Monza. L’attaccante, dopo essersi sottoposto nella giornata di venerdì alle visite mediche di rito, ha siglato nella mattinata di sabato il contratto che fa di lui un nuovo giocatore del club orobico.

In innesto importante per la Dea, che rafforza il suo reparto offensivo con uno dei talenti in maggior ascesa del calcio italiano.