L’Argentina dilaga, ‘Dibu’ Martinez palleggia in faccia ai brasiliani: Scaloni non la prende bene

Argentina vs Brasile

Episodio particolare nel corso di Argentina-Brasile: Martinez irride gli avversari con un palleggio, esplode il Monumental.

Quelle tra Argentina e Brasile non saranno mai sfide come tutte le altre.

Da sempre attraggono l’attenzione di tutti gli appassionati del mondo e questo perché ad affrontarsi sono non solo due Nazionali divise da una fortissima rivalità, ma anche due scuole di pensiero calcistico molto diverse.

L’ultimo atto di quello che è un confronto eterno si è giocato nelle scorse ore al Monumental di Buenos Aires e ad imporsi, con un nettissimo 4-1 è stata la rappresentativa Albiceleste.

Una partita, quella che metteva in palio punti per la qualificazione ai prossimi Mondiali, che non ha praticamente avuto storia e che si è giocata dopo che la vigilia era stata caratterizzata da dichiarazioni anche molto forti rilasciate da coloro che poi sarebbero stati protagonisti sul campo.

L’ultima parola è spettata dunque all’Argentina ma anche a ‘Dibu’ Martinez che, nei minuti finali della contesa, si è reso protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere.