L’approdo al Real Madrid non è scontato: spunta un’altra opzione per Mbappé

Il fuoriclasse francese non ha ancora preso una decisione definitiva: potrebbe anche seguire le tracce del suo idolo Henry.

Dove giocherà Kylian Mbappé nella prossima stagione? A chiederselo sono non solo i tifosi del PSG, ma anche tutti gli appassionati del mondo.

Come è noto, il contratto che lega il fuoriclasse francese al club parigino si sta avvicinando alla sua naturale scadenza e questo vuol dire che può già accordarsi con una società alla quale poi approdare la prossima estate a parametro zero.

Negli ultimi mesi sono stati in molti a dare per praticamente scontato il suo trasferimento al Real Madrid, ma a quanto pare ci sono anche altre big del calcio europeo ancora in corsa per assicurarsi il suo prezioso cartellino.