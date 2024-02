L'altro Lautaro, Giannetti affossa la Juventus: "Parla poco e picchia tanto"

Juventus punita da un altro Lautaro all'Allianz Stadium: goal decisivo di Giannetti, volto nuovo del calciomercato invernale.

Il suo goal ha permesso all'Udinese di uscire dall'Allianz Stadium con tre punti dal peso specifico enorme, non solo per la classifica dei friulani ma anche per l'economia della lotta Scudetto: la zampata di Lautaro Giannetti rischia di porre la parola 'fine' sulle ambizioni di vittoria del titolo da parte della Juventus.

Una rete semplice per come è arrivata, un comodo appoggio successivo ad una respinta non perfetta di Bremer: quanto basta per certificare la crisi juventina e per offrire un 'assist' all'Inter del suo omonimo, capitan Martinez.

Una 'beffa' doppia per la Juventus, punita per la seconda volta in stagione da un giocatore col nome di battesimo di Lautaro.