I bianconeri cadono in casa con l'Udinese, che passa all'Allianz Stadium con Giannetti: seconda sconfitta di fila per la Juve e -7 dall'Inter.

Ora è ufficiale: per la Juventus è crisi. Seconda sconfitta, terzo stop di fila considerando il pareggio interno con l’Empoli, con tanti saluti alle residue – nonché effimere – prospettive scudetto. Si impone l’Udinese, di misura, grazie a Giannetti. Per una Vecchia Signora chiamata a guardarsi alle spalle, con il Milan minaccioso a una lunghezza.

Il primo tempo, con applicazione e determinazione, vede l’Udinese avanti. Ci pensa Giannetti, fresco di arrivo nel mercato invernale, al primo lampo in Italia.

Nel dettaglio, e non è una novità, male Alex Sandro. Alla Juve le occasioni non mancano, principalmente capitano a Milik, che però non riesce a trovare il guizzo vincente.

Nella ripresa Madama alza i giri e, in fase di possesso, passa prima al 4-3-3 e poi al 4-2-4 complice l’ingresso di Yildiz. Milik segna, ma il corner di Chiesa da cui nasce l’azione propone una parabola irregolare. CI prova Chiesa dalla distanza, tuttavia in maniera piuttosto imprecisa. Resiste il muro friulano, con trepunti che definirli oro sarebbe altamente riduttivo.