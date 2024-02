L’Al Nassr travolge l’Inter Miami sotto gli occhi di Ronaldo: punteggio tennistico e un goal da 70 metri

Senza storia la sfida che a Riad ha visto protagoniste l’Al Nassr e l’Inter Miami: solo pochi minuti in campo per Messi.

La ‘Last Dance’ non c’è stata, visto che Cristiano Ronaldo non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio, ma la sfida tra l’Al Nassr e l’Inter Miami di Leo Messi ha comunque regalato spettacolo.

Merito soprattutto della compagine saudita che, non solo ha dominato la gara dal primo all’ultimo secondo, ma si è imposta con un punteggio tennistico: un nettissimo 6-0.

Solo pochi minuti in campo per Messi il cui nome in un primo momento non è apparso tra quelli in panchina comunicati dall’Inter Miami.