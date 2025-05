Al Akhdoud vs Al Nassr FC

L’Al Nassr travolge Al Okhdood, ma vede svanire la possibilità di vincere la Saudi Pro League: Cristiano Ronaldo tenuto a riposo.

Per il titolo la matematica dice che non c’è più nulla da fare, e la cosa era d’altronde nell’aria da tempo, ma l’Al Nassr continua a lottare in Saudi Pro League.

La compagine guidata da Stefano Pioli, ha infatti ottenuto una vittoria tanto roboante quanto vitale.

Un successo pesante in ottica qualificazione alla prossima Champions League e tra l’altro ottenuto senza la stella di prima grandezza della squadra: Cristiano Ronaldo.