L'accoglienza dei tifosi di Napoli e Juventus per gli ex: più fischi che applausi per Spalletti, fischi per Conte

Napoli-Juventus non è solo il big match assoluto della quattordicesima giornata di Serie A: è anche il ritrovo nella stessa partita di due ex che mai si sono sfidati in panchina prima di stasera.
Luciano Spalletti da una parte, Antonio Conte dall'altra: il primo allenava il Napoli e oggi siede sulla panchina della Juventus, mentre il percorso ha compiuto il percorso opposto seppur con modalità diverse.
C'era dunque grande attesa anche per scoprire l'accoglienza che i tifosi del Napoli avrebbero riservato a Spalletti, ma anche quella dei sostenitori della Juventus nei confronti di Conte dopo il mancato ritorno estivo.