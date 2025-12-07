Pubblicità
Stefano Silvestri

L'accoglienza dei tifosi di Napoli e Juventus per gli ex: più fischi che applausi per Spalletti, fischi per Conte

I due allenatori, che un tempo sedevano sulle panchine opposte e questa sera saranno avversari, non sono stati accolti nel migliore dei modi dalle ex tifoserie.

Napoli-Juventus non è solo il big match assoluto della quattordicesima giornata di Serie A: è anche il ritrovo nella stessa partita di due ex che mai si sono sfidati in panchina prima di stasera.

Luciano Spalletti da una parte, Antonio Conte dall'altra: il primo allenava il Napoli e oggi siede sulla panchina della Juventus, mentre il percorso ha compiuto il percorso opposto seppur con modalità diverse.

C'era dunque grande attesa anche per scoprire l'accoglienza che i tifosi del Napoli avrebbero riservato a Spalletti, ma anche quella dei sostenitori della Juventus nei confronti di Conte dopo il mancato ritorno estivo.

  • SPALLETTI TRA FISCHI E APPLAUSI

    Più fischi che applausi: così il Maradona ha accolto Spalletti nel momento in cui alla lettura delle formazioni ufficiali è stato scandito il nome dell'ex allenatore del Napoli, per due anni sulla panchina dei partenopei.

    Nessuno ha naturalmente dimenticato lo splendido Scudetto che i partenopei hanno conquistato con Spalletti in panchina. Ma c'è chi ha esternato il proprio sentimento in un modo e chi nella maniera opposta.

  • IL SALUTO DELL'EX ALLENATORE

    Lo stesso Spalletti si è reso protagonista di un gesto nei confronti dei tifosi che fino a un paio d'anni fa lo sostenevano: presente all'interno del pullman che stava trasportando la Juventus al Maradona, il tecnico bianconero ha salutato i sostenitori presenti all'esterno.

    Il prepartita di Napoli-Juventus, peraltro, ha proposto anche un momento di grande tensione con una sassaiola proveniente proprio da alcuni facinorosi di fede azzurra contro il pullman della Juventus.

  • "UN'EMOZIONE TREMENDA"

    Del ritorno a Napoli, storia nella storia del posticipo, aveva parlato lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa della vigilia:

    "Sono stati due anni in cui io e Napoli ci siamo resi felici a vicenda, è stata un'emozione tremenda. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità, per cui rimarrà così per sempre. Ho vissuto altre situazioni importanti, alla Roma, all'Inter. Oggi sono un avversario di tutte, ma di sicuro mi voglio portare dietro tutte quelle belle persone che ho incontrato nelle mie esperienze: quelle rimarranno per sempre".

  • FISCHI A CONTE DAGLI JUVENTINI

    Spalletti, però, non è stato l'unico allenatore oggetto di fischi al Maradona: anche Antonio Conte se n'è presa una razione al momento della lettura delle formazioni. Non dai tifosi del Napoli, naturalmente: da quelli della Juventus. Ovvero la gente che per tantissimi anni lo ha osannato, prima in campo e poi in panchina.

    Il motivo è chiaro: in estate si è parlato per settimane del possibile ritorno di Conte a Torino, un comeback considerato addirittura probabile. Il tutto prima che l'allenatore salentino scrivesse la parola "fine" alla telenovela, decidendo di rimanere a Napoli.

