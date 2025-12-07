L'accoglienza dei tifosi di Napoli e Juventus per gli ex: più fischi che applausi per Spalletti, fischi per Conte

Del ritorno a Napoli, storia nella storia del posticipo, aveva parlato lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa della vigilia:

"Sono stati due anni in cui io e Napoli ci siamo resi felici a vicenda, è stata un'emozione tremenda. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità, per cui rimarrà così per sempre. Ho vissuto altre situazioni importanti, alla Roma, all'Inter. Oggi sono un avversario di tutte, ma di sicuro mi voglio portare dietro tutte quelle belle persone che ho incontrato nelle mie esperienze: quelle rimarranno per sempre".