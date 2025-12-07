Pubblicità
Stefano Silvestri

Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola

Momenti concitati all'arrivo del bus della Juventus al Maradona per il posticipo: danneggiati alcuni vetri del mezzo. Chiellini ci scherza su: "Eravamo abituati a ben di peggio".

Napoli-Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. E ciò che potrà succedere all'interno del terreno di gioco del Maradona, in questo caso, c'entra ben poco.

La questione è legata all'esterno dello stadio in cui si disputerà il posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.45. E in particolare con l'accoglienza che i tifosi di casa hanno riservato alla Juventus al momento del suo arrivo.

Il pullman bianconero è stato infatti oggetto di una sassaiola da parte di alcuni sostenitori del Napoli, dando vita a un momento di grande tensione.

  • LANCIO DI SASSI

    A confermare l'episodio è stato DAZN, secondo cui il pullman della Juventus con all'interno i giocatori e lo staff tecnico è stato fatto oggetto di un lancio di pietre durante il tragitto dall'hotel allo stadio.

    Non ci sono stati feriti, ma si sono registrati attimi di grande spavento nella squadra presente all'interno del mezzo.

  • VETRI DANNEGGIATI

    L'episodio avvenuto durante l'arrivo della Juventus allo stadio Maradona assume contorni ancor più gravi in quanto alcuni vetri del pullman bianconero sono stati danneggiati dalla sassaiola proveniente dai tifosi del Napoli. Come detto, però, non ci sono stati feriti.

  • CHIELLINI: "ABITUATI A BEN DI PEGGIO"

    Intervenuto a DAZN prima dell'inizio di Napoli-Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato anche di quanto accaduto nei pressi del Maradona e ha preferito scherzarci su col sorriso sulle labbra:

    “Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi. Tutto tranquillo.

    Come sarà in campo? L’ambiente non è mai tranquillo qui, ma nei limiti della sportività. Sarà una partita tosta, difficile, me l’aspetto di ritmo e di intensità fisica. Ma solo di calcio è bello parlare”.

