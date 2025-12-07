Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola

Napoli-Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. E ciò che potrà succedere all'interno del terreno di gioco del Maradona, in questo caso, c'entra ben poco.
La questione è legata all'esterno dello stadio in cui si disputerà il posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.45. E in particolare con l'accoglienza che i tifosi di casa hanno riservato alla Juventus al momento del suo arrivo.
Il pullman bianconero è stato infatti oggetto di una sassaiola da parte di alcuni sostenitori del Napoli, dando vita a un momento di grande tensione.