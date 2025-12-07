Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola

Intervenuto a DAZN prima dell'inizio di Napoli-Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato anche di quanto accaduto nei pressi del Maradona e ha preferito scherzarci su col sorriso sulle labbra:

“Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi. Tutto tranquillo.

Come sarà in campo? L’ambiente non è mai tranquillo qui, ma nei limiti della sportività. Sarà una partita tosta, difficile, me l’aspetto di ritmo e di intensità fisica. Ma solo di calcio è bello parlare”.