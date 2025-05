Kvaratskhelia contro l'Inter: dalla sfida Scudetto col Napoli alla finale di Champions col PSG

Le strade di Kvaratskhelia e dell’Inter tornano ad incrociarsi: la sfida si è spostata dalla Serie A alla Champions League.

Dall’Italia all’Europa, dalla lotta per lo Scudetto a quella per la conquista della Champions League. Cambiano gli scenari e gli obiettivi, ma non gli incroci.

L’Inter ritrova sulla sua strada Khvicha Kvaratskhelia e lo fa sapendo che il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, sarà uno degli avversari da tenere maggiormente d’occhio.

Un déjà vu, per dirlo alla francese, un ritrovarsi sul palcoscenico più importante che il calcio del Vecchio Continente può offrire.

La sfida si è spostata in un altro ambito, ma evidentemente era destino che i nerazzurri e l’asso georgiano in questa stagione dovessero contendersi un qualcosa di prestigioso.

Certo questa volta tutto verrà deciso in un’unica fondamentale partita nella quale non saranno ammessi margini di errore e se è vero che i giocatori dell’Inter partiranno dal vantaggio di conoscere già bene l’ex stella del Napoli, è altrettanto vero che si ritroveranno di fronte un giocatore esaltato dagli schemi di Luis Enrique e dal modo di stare in campo del PSG.