Koopmeiners pronto per una nuova avventura: “Ho detto all’Atalanta che voglio trasferirmi”, poi la rettifica social

Il centrocampista si dice pronto a lasciare l’Atalanta la prossima estate: “So delle voci sulla Juve". Ma poi rettifica: "Darò tutto".

Approdato all’Atalanta nell’estate del 2021, Teun Koopmeiners nel corso delle ultime tre stagioni si è imposto come uno dei centrocampisti più forti e completi dell’intera Serie A.

Uomo di punta della compagine guidata da Gian Piero Gasperini, in questa stagione è già andato in doppia cifra in campionato (ben 10 i goal in 25 partite) e grazie alle sue prestazioni ha attirato le attenzioni di alcuni tra i più importanti club europei.

Per Koopmeiners, che ha da poco compiuto 26 anni, potrebbe ora essere arrivato il momento di compiere un ulteriore passo in avanti nella sua carriera.

Ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura lontano da Bergamo e lui stesso, parlando in Olanda (dove ha riposto alla convocazione della sua Nazionale per le amichevoli con Scozia e Germania), ha svelato di aver già manifestato al suo club il desiderio di trasferirsi nel corso della prossima estate.

Intenzione poi parzialmente rettificata con una storia pubblicata su Instagram.