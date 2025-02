Kolo Muani è già un fattore per la Juventus: tre goal in due partite, la convivenza con Vlahovic è possibile

Impatto super di Kolo Muani con la Juventus: dopo il Napoli anche l'Empoli finisce tra le sue vittime in bianconero.

Una trattativa andata in porto col brivido ma mai in discussione, risolta a livello burocratico dal PSG: Randal Kolo Muani ci ha messo davvero poco per lasciare il segno all'interno dell'ambiente Juventus.

Il nuovo acquisto bianconero si è già inserito alla perfezione negli schemi di Thiago Motta: dopo aver fatto male al Napoli, il francese si è ripetuto anche quest'oggi nel 4-1 rifilato all'Empoli.

Una doppietta per presentarsi alla grande al pubblico dell'Allianz Stadium, un ponte di collegamento col passato e con un certo Carlos Tevez.