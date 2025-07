Kessié torna in Serie A? In quali squadre può finire e come è andato in Arabia Saudita

Per Kessié si fa strada l'ipotesi di un ritorno in Serie A dopo tre anni trascorsi tra Barcellona e Al Ahli: dove può andare l'ivoriano.

Il nome di Franck Kessié torna a essere centrale nei rumors di mercato relativi a più di una squadra italiana: una pista calda solo a fasi alterne, accompagnata da una bella dose di difficoltà che al momento frena i club potenzialmente interessati all'acquisto.

La situazione contrattuale dell'ivoriano con l'Al Ahli resta sotto stretto monitoraggio, tra scogli oggettivamente complicati da aggirare e suggestioni non ancora trasformatesi in vere e proprie trattative tra i club.

Ma in quali società italiane può finire Kessié? E come è andata finora la sua avventura in Arabia Saudita?