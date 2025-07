La Juventus pensa a Kessié: quanto è fattibile il ritorno in Italia dell'ex centrocampista del Milan

Suggestione Kessié per la Juventus, che nella trattativa con l'Al-Ahli vorrebbe inserire Nico Gonzalez: c'è però un nodo da sciogliere.

Grande novità per il mercato in entrata della Juventus: il profilo di Franck Kessié è entrato a gamba tesa nel quadro delle possibili operazioni con protagonista la società piemontese.

Al momento, come riportato da 'Calciomercato.com', si tratta di una suggestione non ancora in procinto di trasformarsi in qualcosa di più concreto, tale da aumentare le chance di un ritorno in Italia dell'ivoriano.

Il ricco contratto di Kessié con l'Al-Ahli scadrà tra poco meno di un anno, e proprio questo aspetto rischia di rivelarsi un ostacolo difficile da aggirare per arrivare alla meta.