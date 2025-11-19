Pubblicità
Leonardo Gualano

Kelly gioca Fiorentina-Juventus? Le ultime sulle condizioni e la presenza in campo del difensore bianconero

Lloyd Kelly sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Fiorentina-Juventus? Le condizioni del difensore inglese.

Ripartirà dall’Artemio Franchi, dove sfiderà la Fiorentina, il campionato della Juventus.

La compagine bianconera cercherà contro i viola, fanalino di coda della classifica, quei punti che possano consentirle di restare aggrappata alle prime della classe.

La marcia di avvicinamento alla sfida di Firenze è stata caratterizzata dai dubbi sulle condizioni di alcuni elementi della rosa di Luciano Spalletti.

Tra essi anche Lloyd Kelly, che non scende in campo ormai da fine ottobre: il centrale inglese sarà della partita?

  • L’INFORTUNIO DI KELLY

    Lloyd Kelly si è dovuto fermare nelle scorse settimane a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

    Un problema che lo ha costretto a saltare le due sfide di campionato contro Cremonese e Torino, oltre a quella di Champions League con lo Sporting Lisbona.

    L’ultima partita giocata dal difensore inglese risale allo scorso 29 ottobre, quando rimase in campo per tutti i 90’ nel 3-1 inflitto all’Udinese.

  • LE CONDIZIONI DI KELLY

    Lloyd Kelly, nella giornata di mercoledì 19 novembre, è tornato ad allenarsi con il gruppo.

    Il difensore inglese ha svolto l’intera sessione di lavoro regolarmente e dunque va considerato abile e arruolabile.

  • TITOLARE CONTRO LA FIORENTINA?

    Essendo tornato a disposizione di Luciano Spalletti, Kelly si candida per una maglia da titolare.

    Sta al tecnico bianconero decidere se le sue condizioni sono tali da consentirgli di scendere in campo dal 1’.

    Kelly potrebbe contendere un posto a Kalulu, Gatti e Koopmeiners, che attualmente partono in una posizione di leggero vantaggio.

  • UN’OPZIONE PER UN POSSIBILE CAMBIO DI MODULO

    Contro la Fiorentina, Luciano Spalletti potrebbe affidarsi nuovamente a una difesa a tre, ma il rientro di Kelly gli garantisce un’importante opzione in più.

    Nel corso delle ultime settimane, infatti, si è parlato di un possibile passaggio a una linea a quattro, cosa che adesso diventa più fattibile con il ritorno di un elemento che garantisce continuità di rendimento e duttilità.

