Kelly gioca Fiorentina-Juventus? Le ultime sulle condizioni e la presenza in campo del difensore bianconero

Ripartirà dall’Artemio Franchi, dove sfiderà la Fiorentina, il campionato della Juventus.
La compagine bianconera cercherà contro i viola, fanalino di coda della classifica, quei punti che possano consentirle di restare aggrappata alle prime della classe.
La marcia di avvicinamento alla sfida di Firenze è stata caratterizzata dai dubbi sulle condizioni di alcuni elementi della rosa di Luciano Spalletti.
Tra essi anche Lloyd Kelly, che non scende in campo ormai da fine ottobre: il centrale inglese sarà della partita?