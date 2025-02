Kean squalificato, la Fiorentina perde il suo centravanti: chi può sostituirlo contro il Como

La Fiorentina dovrà rinunciare a Moise Kean contro il Como: le opzioni a disposizione di Palladino per sostituirlo.

Il posticipo del 24° turno di Serie A, ha lasciato in eredità alla Fiorentina una sconfitta patita sul campo dell’Inter ed un cartellino pesante che la priverà del suo uomo di punta nella prossima sfida di campionato con il Como.

Raffaele Palladino infatti, contro i lariani non potrà contare su Moise Kean. Il centravanti gigliato era diffidato e a San Siro ha rimediato un giallo per un’entrata di ritardo su Zieliski che lo costringerà a fermarsi per un turno.

Una ‘tegola’ per la Fiorentina che non solo perde uno dei migliori giocatori di questo campionato, ma in rosa non ha un vero e proprio sostituto.

Chi prenderà dunque il posto di Kean nel cuore dell’attacco gigliato contro il Como?