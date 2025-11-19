Kean deve ritrovarsi: la sfida con la Juventus può essere l’occasione giusta per lui e per la Fiorentina

Da una parte una squadra che si presenterà all’appuntamento da ultima in classifica e ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, dall’altra una in serie positiva da tre giornate che andrà a caccia di quei punti che possano consentirle di restare aggrappata al gruppo delle prime della classe.
Sarà un Fiorentina-Juventus particolare quello che proporrà il dodicesimo turno di Serie A. Una sfida che, come sempre, avrà un sapore diverso da tutte le altre, data la rivalità che divide le due tifoserie, ma che in questa occasione assume anche i connotati del doppio bivio.
Una partita che per i gigliati arriva nella fase più difficile della loro storia recente, ma forse anche al momento giusto, visto che un’eventuale vittoria garantirebbe quell’iniezione di fiducia necessaria per iniziare un nuovo cammino che oggi, per forza di cose, sembra in salita.
Molte delle speranze della squadra di Paolo Vanoli passeranno per i piedi e per le intuizioni di Moise Kean: il centravanti della Fiorentina, che sarà uno dei grandi ex della gara, è reduce da un inizio di stagione deludente e proprio contro la Juve sarà chiamato a dare quelle risposte che tutta Firenze attende da tempo.