Kean deve ritrovarsi: la sfida con la Juventus può essere l’occasione giusta per lui e per la Fiorentina

Moise Kean è stato letteralmente inghiottito dal periodo estremamente negativo nel quale si è ritrovata la Fiorentina nel corso della gestione Pioli.

L’attaccante, che nella scorsa stagione proprio a Firenze si è rilanciato alla grande trovando quei goal e quella continuità di rendimento che gli hanno consentito di imporsi come una delle punte più forti e complete del panorama calcistico europeo, nel corso di questa annata solo di rado è riuscito a esprimersi ai livelli ai quali aveva abituato il popolo viola.

Non solo ha offerto meno in termini di goal, ma non è riuscito a garantire quel lavoro che, sotto la gestione di Palladino, lo aveva portato a reggere per mesi da solo il peso dell’attacco sulle sue spalle, e ha mostrato un’insolita imprecisione sotto rete.

La Fiorentina ha bisogno anche del suo uomo migliore per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e chissà che proprio la sfida con la Juve non possa consentirgli di ritrovare la verve smarrita.