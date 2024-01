Kean all'Atletico Madrid: i retroscena dell'operazione

L'attaccante piemontese approda in biancorosso fino al termine della stagione in prestito secco oneroso.

Moise Kean è pronto a ripartire dall'Atletico Madrid. Giornata di visite mediche per il 23enne attaccante piemontese, che si legherà ai biancorossi - in prestito secco - con annesso indennizzo da 500 mila euro riconosciuto alla Juventus.

Un'operazione nata nelle ultime due settimane, fortemente voluta dal diretto interessato, chiamato a dare il suo contributo per quanto concerne la seconda parte di stagione.

l'Atleti, impegnato in tre competizioni, ha scelto di dare un'occasione a un profilo dal potenziale conclamata che, tuttavia, non trovare la via della rete dallo scorso 1 aprile.