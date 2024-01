Karlsson pronto a prendersi il Bologna: “Il mio calcio è creatività, ho scelto il 10 per Baggio”

Messo finalmente alle spalle un lungo infortunio, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ svela: “Mi sento forte, felice di tornare”.

Approdato la scorsa estate al Bologna per far fare un deciso salto di qualità al reparto offensivo rossoblù, Jesper Karlsson fin qui ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra in Serie A.

Cinque presenze consecutive scandite da giocate che hanno fatto intravedere di cosa è capace, poi cinque panchine di fila e soprattutto una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro che lo ha costretto ai box a partite da inizio novembre.

L’esterno offensivo svedese è ora finalmente vicino al rientro in campo e, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, non ha nascosto la sua gioia.