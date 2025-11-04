Pubblicità
vlahovic esultanza juventus sportingGetty Images
Leonardo Gualano

Juventus-Sporting 1-1, pagelle e tabellino: Vlahovic risponde ad Araujo, i bianconeri rimandano l’appuntamento con la vittoria

Si è chiusa sull’1-1 la sfida che ha visto protagoniste Juventus e Sporting Lisbona: all’Allianz Stadium Vlahovic risponde ad Araujo.

Primo pareggio per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Dopo l’esordio con vittoria sul campo della Cremonese in campionato, finisce infatti 1-1 la sfida valida per la quarta giornata di ‘League Phase’ con i campioni del Portogallo dello Sporting Lisbona.

Una sfida, quella che si è giocata all’Allianz Stadium, che si è disputata su ottimi ritmi, ha regalato emozioni e ha visto i bianconeri prima soffrire e poi riuscire ad alzarsi imponendo anche il loro gioco in diversi momenti.

La Juve parte anche con il piede giusto, creando la prima vera occasione del match con Vlahovic, ma presto sono i lusitani a prendere in mano il pallino del gioco e a premere con forza sull’acceleratore. Lo Sporting si fa via via più insidioso e al 12’ il suo forcing viene premiato, quando Araujo, con un bel diagonale, trafigge Di Gregorio al termine di un’azione da manuale.

I bianconeri faticano soprattutto a leggere la posizione di Pedro Goncalves e al 17’ vanno a un passo dal capitolare una seconda volta, quando Trincao, servito da Goncalves, viene fermato solo dalla traversa.

Sembra l’indizio che può far pensare a una serata di quelle estremamente complicate e invece la Juventus, nel momento più critico, trova la forza per reagire con veemenza. A trascinarla è soprattutto un scatenato Dusan Vlahovic che prima chiama per due volte Rui Silva al grande intervento, poi al 34’ pareggia con una zampata da bomber vero di destro, approfittando di uno splendido passaggio di Thuram.

È il goal che cambia definitivamente l’inerzia della gara, tanto che, prima della fine della prima frazione, i bianconeri vanno anche a un passo dal sorpasso con Conceiçao.

Nella ripresa la squadra di Spalletti riesce fin da subito ad alzare il proprio baricentro, schiacciando lo Sporting nella propria metà campo. I lusitani pensano più a rispondere in contropiede, mentre la Juventus detta i ritmi alla ricerca del 2-1.

Poco dopo l’ora di gioco è Trincao a travestirsi da difensore, negando la rete a McKennie e Cambiaso, mentre pochi minuti più tardi è Thuram a calciare in maniera non perfetta su invito di Yildiz.

Nell’ultimo quarto d’ora affiora la stanchezza e le due squadre inevitabilmente si allungano, cosa che consente allo Sporting di rialzare la testa. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale, nonostante i tentativi dei bianconeri di portarla a casa, e finisce dunque 1-1.

Un risultato che forse lascia qualche rimpianto alla Juventus, ma restano gli evidenti segnali di ripresa rispetto alle scorse settimane.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Di Gregorio è molto impreciso con i piedi, Kalulu e Koopmeiners sono sempre attenti in difesa. La cerniera di mediana composta da Locatelli e Thuram funziona, Yildiz regala lampi di classe ma si spegne alla distanza. Vlahovic veste i panni del trascinatore.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Kalulu 6.5, Gatti 6, Koopmeiners 6.5; McKennie 6, Locatelli 6.5 (83’ Miretti sv), Thuram 7 (72’ Kostic 6), Cambiaso 6; Conceiçao 6.5 (72’ Zhegrova 6), Yildiz 6.5 (87’ David sv); Vlahovic 7.5 (83’ Adzic sv). All. Spalletti. 

  • PAGELLE SPORTING

    Rui Silva compie almeno tre parate fondamentali, Maxi Araujo segna il goal del momentaneo vantaggio ed è inesauribile a sinistra. Hjulmand è il consueto lottatore in mediana, Trincao è quello che garantisce qualità, Goncalves parte forte ma nella ripresa rallenta. Il gioiello Quenda non si vede mai.

    SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 7.5; Vagiannidis 6 (67’ Quaresma 6), Diomande 6.5, Inacio 6, Maxi Araujo 7; Hjulmand 6.5, Joao Simoes 6 (82’ Morita sv); Quenda 5 (67’ Geny Catamo 6), Francisco Trincao 6.5, Pedro Goncalves 6.5 (82’ Alisson Santos sv); Ioannidis 6 (72’ Suarez 6). All. Rui Borges.

  • TABELLINO JUVENTUS-SPORTING

    JUVENTUS-SPORTING 1-1

    Marcatori: 12’ Maxi Araujo (S), 34’ Vlahovic (J)

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Kalulu 6.5, Gatti 6, Koopmeiners 6.5; McKennie 6, Locatelli 6.5 (83’ Miretti sv), Thuram 7 (72’ Kostic 6), Cambiaso 6; Conceiçao 6.5 (72’ Zhegrova 6), Yildiz 6.5 (87’ David sv); Vlahovic 7.5 (83’ Adzic sv). All. Spalletti. 

    SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 7.5; Vagiannidis 6 (67’ Quaresma 6), Diomande 6.5, Inacio 6, Maxi Araujo 7; Hjulmand 6.5, Joao Simoes 6 (82’ Morita sv); Quenda 5 (67’ Geny Catamo 6), Francisco Trincao 6.5, Pedro Goncalves 6.5 (82’ Alisson Santos sv); Ioannidis 6 (72’ Suarez 6). All. Rui Borges.

    Arbitro: Siebert (GER)

    Ammoniti: Thuram (J), Cambiaso (J), Goncalves (S), Maxi Araujo (S), Hjulmand (S)

    Espulsi: nessuno

