Juventus al quarto posto a pari punti, va in Champions o no? Dipende dalla squadra

La Juventus potrebbe chiudere la A a pari punti con altre squadre: gli scontri diretti decideranno chi andrà in Champions. Come è messa Madama?

Per gli ultimi due mesi di Serie A, la Juventus si è affidata a Igor Tudor. Subentrato al posto di Thiago Motta prima della trentesima giornata, il nuovo tecnico bianconero approda (torna) da Madama per ottenere la qualificazione in Champions League. Non sarà facile, considerande le diverse squadre in lotta per un posto, ma Kolo Muani e soci ci proveranno fino all'ultimo.

In attesa di capire se si aprirà la corsa anche al terzo o al quinto, quella per il quarto posto è più che mai complessa in virtù dell'alto numero di squadre in lotta. Ed essendoci così tante formazioni a duello, non è per nulla da escludere che la Juventus possa concludere la Serie A a pari punti con un altro club, se non due.

A quel punto la Juventus sarebbe qualificata in Champions League oppure no?

La questione pari punti vede gli scontri diretti come primo criterio: significa che se i bianconeri concluderanno la stagione appaiati, ad esempio, con la Roma, bisognerà guardare alle due partite della Serie A 2024/2025 per conoscere la 'vincitrice' del quarto posto. Per il quale la squadra di Tudor ha certezze, ma anche un destino ancora da compiere.