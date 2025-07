La Juventus piomba su Frattesi: cosa c'è di vero e come procede la trattativa per il rinnovo con l'Inter

L'Inter pensa al rinnovo del contratto di Frattesi ma deve guardarsi le spalle dalla Juventus, interessata a mettere le mani sull'ex Sassuolo.

Ultimi scampoli di vacanza per i giocatori dell'Inter non impegnati all'ultimo Mondiale per Club: tra questi anche Davide Frattesi, tornato a Milano in anticipo rispetto al resto dei compagni.

L'ex Sassuolo, in accordo con la società, ha deciso di sottoporsi all'operazione dell'ernia inguinale che lo infastidiva da tempo, tanto da costringerlo a scendere in campo con un dolore persistente.

Il profilo del centrocampista è tornato agli onori delle cronache del calciomercato: prima per un interessamento dell'Atletico Madrid, ora per un nuovo approccio che va a scontrarsi con la trattativa per il rinnovo del contratto.