Il punto sul centrocampo dell'Inter: Frattesi resta e rinnova, Calhanoglu atteso per il ritiro

Visita di Chivu a Frattesi in ospedale: durante la stagione si penserà al rinnovo dell'ex Sassuolo. Calhanoglu atteso ad Appiano Gentile per il 22 luglio.

Inter ancora in vacanza per ricaricare le pile dopo una stagione lunga e massacrante, non solo dal punto di vista fisico: tra coloro a caccia di un immediato riscatto con rinnovata ambizione c'è anche Davide Frattesi.

Il classe 1999 è recentemente finito sotto i ferri per risolvere un problema che lo tormentava da tempo, costringendolo a giocare sul dolore: per lui le prospettive di una permanenza si fanno sempre più plausibili, alimentate dalla fiducia nutrita dal nuovo tecnico Chivu nei suoi confronti.

Ad Appiano Gentile cresce l'attesa per rivedere all'opera anche il più chiacchierato dell'ultimo periodo: Hakan Calhanoglu è pronto a presentarsi regolarmente nel centro sportivo nerazzurro per l'inizio dei lavori, con le sirene turche che dovrebbero progressivamente lasciare spazio a un'altra stagione sui Navigli.