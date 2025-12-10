Pubblicità
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PAFOSAFP
Matteo Occhiuto

Juventus-Pafos 2-0, pagelle e tabellino: David sbaglia ma si fa perdonare, Yildiz è sempre determinante, Zhegrova rimandato, bianconeri a quota 9 in classifica

Vince la Juventus in Champions League: McKennie e David stendono il Pafos, secondo successo europeo consecutivo per Spalletti dopo Bodo. Bianconeri a quota 9 nella classifica della League Phase.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Juve, pur non offrendo una prestazione globalmente eccelsa, piega 2-0 il Pafos nella sesta giornata della League Phase di Champions League, portando a casa la seconda vittoria europea in stagione e guadagnando posizioni importanti nella mega classifica UCL. 

Sin dai primi vagiti del match, tuttavia il Pafos rende chiare le intenzioni battagliere: i ciprioti aprono gli highlights del match con Anderson che, di tacco, fa tremare lo Stadium. La risposta della Juve è, ovviamente, griffata Yildiz: il destro a giro del turco è il primo grosso pericolo costruito dalla banda Spalletti, con Michael a mettere in calcio d'angolo. 

Le fiammate del Pafos sono sempre pericolose per la Juve: alla mezz'ora è ancora Anderson a flirtare con il vantaggio, colpendo il palo su sponda di Dragomir. Poco dopo è lo stesso ex Perugia a mettersi in proprio, con una gran conclusione su azione d'angolo che chiama Di Gregorio al tocco in corner. La migliore chance bianconera capita a David in finale di primo tempo: il canadese, però, cestina una sponda perfetta di Kelly e, a un metro dalla porta, spedisce a lato la palla del vantaggio. All'intervallo è pioggia di fischi per Locatelli e compagni.

Dagli spogliatoi riemerge una Juventus con Conceicao al posto di Zhegrova. I bianconeri hanno subito una chance: Yildiz apparecchia per Koopmeiners, conclusione deviata in angolo da Michael. La Juve bussa di nuovo intorno all'ora di gioco, poco dopo l'ingresso di Openda per Locatelli: ancora Conceiçao a fuggire alla difesa del Pafos, ancora Michael a chiudere. 

Il cambio, in ogni caso, rinvigorisce la Juventus che poco dopo rompe il ghiaccio: azione insistita sulla destra con Cambiaso e McKennie a condurre, conclusione potente dello statunitense che non lascia scampo a Michael, 1-0 bianconero al minuto 67.

Sciolta la tensione del risultato, la Juve ci mette appena sei minuti a raddoppiare: il Pafos perde il pallone in zona offensiva, ripartenza perfetta juventina, con David freddo sotto porta dopo preciso invito di Yildiz per siglare il 2-0.

Risultato e partita si cristallizzano, con la Juve che, nei venti minuti finali, si limita a controllare il match, senza creare ulteriori pericoli o lasciando spazio alle iniziative cipriote.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Come sempre brilla Yildiz (7): migliore per distacco nel primo tempo, assist per il 2-0 di David nel secondo. Il canadese (6,5) protagonista di una gara dai due volti: sbaglia una rete facile prima, ma nella ripresa raddoppia. Da rivedere Locatelli (5,5) e Zhegrova (5,5), con i giocatori subentrati al loro posto in grado di dare una marcia in più.

  • PAGELLE PAFOS

    Non una cattiva partita dei ciprioti, con David Luiz (6,5) a giganteggiare nel primo tempo. Anderson Silva (6,5) è pericoloso nel primo tempo, i sostituti non incidono. 

    VOTI PAFOS (4-2-3-1): Michail 6,5, Bruno 5,5, Luckassen 5,5, David Luiz 6,5, Goldar 5,5 (dal 78' Pileas 5,5), Sunjic 6, Pepe 5,5, Correia 6,5 (dall'89' Langa), Dragomir 6,5 (dal 78' Bassouamina 5,5), Orsic 6 (dal 78' Jaja 5,5), Anderson Silva 6,5 (dal 62' Quina 5,5). All. Carcedo 6.

  • TABELLINO JUVENTUS-PAFOS

    JUVENTUS-PAFOS 2-0

    Marcatori: 67' McKennie, 73' David

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6, Kalulu 6, Kelly 6, Koopmeiners 6, McKennie 6,5, Locatelli 5,5 (dal 60' Openda 6,5), Miretti 6 (dal 74' Thuram 6), Cambiaso 6, Zhegrova 5,5 (dal 46' Conceiçao 6), Yildiz 7 (dall'84' Cabal sv), David 6,5 (dal 74' Adzic 6). All. Spalletti 6,5.
    PAFOS (4-2-3-1): Michail 6,5, Bruno 5,5, Luckassen 5,5, David Luiz 6,5, Goldar 5,5 (dal 78' Pileas 5,5), Sunjic 6, Pepe 5,5, Correia 6,5 (dall'89' Langa sv), Dragomir 6,5 (dal 78' Bassouamina 5,5), Orsic 6 (dal 78' Jaja 5,5), Anderson Silva 6,5 (dal 62' Quina 5,5). All. Carcedo 6.

    Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

    Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J)

